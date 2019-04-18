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Son günlerin en tartışmalı ismi! Başkan Tanju Özcan'a karşı harekete geçtiler

Son günlerin en tartışmalı ismi! Başkan Tanju Özcan'a karşı harekete geçtiler

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "yabancı uyruklulara yardım yapılmaması" talimatı ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin avukatının, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyeliler ve yabancı uyruklular hakkında basına verdiği röportajlar ve sosyal medya hesabından yayınladığı reklam filmi delil olarak sunuldu.

Tanju Özcan'ın cezalandırılması talep edildi

Dilekçede, Özcan hakkında "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "nefret ve ayrımcılık" suçlarından kamu davası açılması ve Tanju Özcan'ın cezalandırılması talep edildi.

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