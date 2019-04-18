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Altınordu'dan iki isim Avrupa'ya gidiyor!

Anadolu Ajansı
Altınordu'dan iki isim Avrupa'ya gidiyor!

Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, kalecileri Erce Kardeşler ve sol bek Yusuf Acer ile Avrupa'dan ve Türkiye'den takımların yakından ilgilendiğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, yaptığı açıklamada, "Bizim sadece A takımdaki değil altyapımızda oynayan oyuncularımızı da Avrupalılar takip ediyor. Oyuncularımızı A takımda forma giymeden bir yere göndermeyi doğru bulmuyoruz. Önce formaya olan vefa duygularını yaşamalarını istiyoruz.'' dedi.

"Erce'nin ve Yusuf Acer'in gitme durumu var"
''Sezon sonunda Erce'nin gitme durumu var.'' diyen Özkan, ''Yusuf Acer'in belki gitme durumu var. Şu anda izlemedeler, son 6 maça girildi, daha da izlemeler devam edecek. Daha sonra bakacağız. Değerini bulan bir evladımız olursa kendi ekonomimizi kendimiz karşılamamız, denk bütçeyi yapmamız adına futbolcu verebiliriz. İllaki öz kaynak sistemimizden çıkmayabilir de bir şekilde yapacağız. Şimdiden söyleyebilirim ki önümüzdeki yıllarda Altınordu'dan çok futbolcu çıkacak." ifadelerini kullandı.

"Altınordu olarak, A takımı 3 yılda bir yenileme projemiz var''
Altınordu'nun yetiştirici kimliği nedeniyle oyuncu satışının da büyük önem taşıdığının altını çizen Özkan, "Altınordu olarak, A takımı 3 yılda bir yenileme projemiz var. Her yıl takımın yüzde 33'ünü değiştirmeliyiz. Bunu yapabilmek için her yıl Altınordu'dan böyle çıkışların olması normal." dedi.
 

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