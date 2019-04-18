Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kimdir ne iş yapıyor?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşi de çok konuşuluyor. Peki Ali Naki Kaftancıoğlu kimdir, ne iş yapıyor? 1980 yılında öldürülen gazeteci Ümit Kaftancıoğlu'nun oğlu olan Ali Kaftancıoğlu da eşi gibi tıp fakültesi mezunu. Ali Naki Kaftancıoğlu Özel Işık Tıp Merkezi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Siyaset ile ilgili olan vatandaşlar son günlerde Canan Kaftancıoğlu'nun adı sık sık duymaya başladı. Peki siyasi geçmişi ile de çok konuşulan Canan Kaftancıoğlu kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır ve eşi Ali Naki Kaftancıoğlu ne iş yapar? Aslen Ordulu olan Canan Kaftancıoğlu 1972 doğumlu ve tıp fakültesi mezunu. İşte Canan Kaftancıoğlu’nun hayat hikayesine dair detaylar…

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR: Canan Kaftancıoğlu 1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamladı.

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu'nun kurulmasında önayak oldu. Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından “Benim Babam Bir Kahramandı” isimli derleme kitabı bulunmaktadır.

İletişim yayınlarından Müge Tuzcuoğlu derlemesi “Roboski İstenmeyen Çocuklar” ve Um:Ag yayınlarından Eren Aysan derlemesi “Bir Eflatun Ölüm” isimli kitaplara yazı katkısı sunmuştur.

Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi vardır. Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev almıştır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir.

ALİ NAKİ KAFTANCIOĞLU KİMDİR: 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı bulunmaktadır.

Ali Naki Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun eşi, 1980 yılında cinayet sonucu yaşamını yitiren yazar ve gazeteci Ümit Kaftancıoğlu’nun oğludur. İstanbul Erkek Lisesi’ni tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Çocuk Doktoru olarak görev yapan Ali Naki Kaftancıoğlu 2001 yılında Canan Kaftancıoğlu ile evlenmiştir. Bu evliliğinden iki çocuğu vardır. Günümüzde Özel Işık Tıp Merkezi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Eşi ile birlikte sıkça yurt dışı seyahatleri ve motosiklet tutkusu ile tanınmaktadır. Ali Naki Kaftancıoğlu baba tarafından aslen Ardahan Hanak’lıdır.