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Trabzonlu başkanların başarısı İstanbul seçimlerine damga vurdu! İşte o isimler

Trabzonlu başkanların başarısı İstanbul seçimlerine damga vurdu! İşte o isimler

31 Mart'daki yerel seçimlerinde, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun verdiği kararla Ekrem İmamoğlu'nun da kesinleşmesiyle birlikte 11 Trabzonlu ismin başkan seçilmesi dikkat çekti.

Tüm yurtta ve tartışmalı İstanbul seçimleri dün Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasıyla birlikte sonuçlandı. İstanbul'da biri büyükşehir olmak üzere toplamda 11 Trabzonlu başkan göreve geldi.

Mazbatalarını teslim alan başkanlar çalışmalarına başlarken, 39 ilçesi olan İstanbul'da 11 Trabzonlu belediye başkanının olması dikkatlerden kaçmadı.

Trabzonlu başkanlar ve bağlı oldukları parti;

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - CHP

2- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık - CHP

3- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün - CHP

4- Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi - CHP

5- Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen - AK Parti

6- Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan - AK Parti

7- Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta - AK Parti

8- Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir - AK Parti

9- Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin - AK Parti

10- Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı - AK Parti

11- Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı - AK Parti

Trabzon Dernekleri Federasyonu tebrik mesajı

Trabzon Dernekleri Federasyonu da İstanbul'da seçilen Trabzonlu başkanların fotoğraflarını paylaşarak "Gurur duyuyoruz" mesajı yayınladı.

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