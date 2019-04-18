AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'ndan seçim sonuçlarıyla ilgili "Sıkıntı" çıkışı!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'daki seçim sonuçlarıyla ilgili "Bir eksiklik ya da bir sıkıntı var ise en başta biz kendimizde ararız" diye konuştu.

Özcan, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nda gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Ankara'da bu işin sorumlusu da en başta Ankara il başkanıdır" ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın 25 ilçesinin her bir köşesine ulaşmaya çalıştıklarını belirten Özcan, Ankara'nın 24 ilçesinin 24'ünde oylarını yükselttiklerini ve Cumhur İttifakı ile 25 ilçenin 22'sinde kazandıklarını belirtti.

"12 bin 180 sandığı tek tek inceledik"

Seçim sonrası yapılan itiraz sürecine ve süreç içinde partililerin yaptığı çalışmalara da değinen Özcan, şunları kaydetti:

Seçimin ertesinde iki gün boyunca birçok teşkilat mensubumuz bütün katlarda olmak kaydıyla 12 bin 180 sandığı tek tek inceledik. Bu incelemelerin sonucunda bazı kaydırmalar da tespit ettik. 12 bin 180 sandığın 3 bin küsuruna da itirazda bulunduk. Bunların nedenlerine baktığımız zaman, geçersiz oylardan ve aynı zamanda bu gibi kaymalardan dolayı sandık yönetimimizdeki arkadaşımız itiraz etmiş ama sandık başkanı tarafından kabul görmemiş. Bilhassa muhtarlık seçimi inanın sıkıntı. Muhtarlık seçimi için pusula atmamış iptal etmiş. O mahalleye yeni taşınmışsındır ve muhtar hakkında fikrin yoktur boş atmışsındır.