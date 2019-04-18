Muhammed Salah'tan Müslümanlara çağrı kadına bakış açınızı değiştirin

İNGİLTERE'nin Liverpool takımında top koşturan Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, Müslüman dünyasında kadınlara olan bakış açısının değişmesi gerektiğini vurguladı.

Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, Time dergisinin belirlediği 2019'un en etkili 100 kişisi arasında gösterilen 6 sporcudan biri oldu.

Listeye giren tek erkek futbolcu olan 26 yaşındaki Mısırlı golcü oyuncu, konuyla ilgili Time'a verdiği röportajda kadın-erkek eşitliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Daha fazlasını hak ediyorlar

Salah, kendi kültür ve inancında olan erkeklere kadınlara olan bakış açısını değiştirmesi çağrısında bulunarak şu ifadeyi kullandı: "Bence kültürümüzde kadınlara davranış şeklimizi değiştirmeliyiz. Ve bu durum isteğe bağlı kalmamalı. Kadınları önceye kıyasla daha çok destekliyorum, çünkü şu anda onlara verilenden daha fazlasını hak ettiklerini hissediyorum."

Salah ayrıca, ülkesi Mısır'da ve Orta Doğu ve diğer Afrika ülkelerinde kadınlara nasıl davranıldığını görmenin, cinsiyetler arası ilişkiler hakkındaki düşüncelerini değiştirdiğini ifade etti.

İnsanlar için rol modelim

Rol model olmanın üzerinde bir miktar baskı yarattığını ifade eden Salah, "İnsanların sizden beklentileri çok. Çocukların sizin formalarınızı giydiğini görüyorsunuz. Ve sizin gibi olmak istiyorlar. Bundan gurur duyuyorum ve bu benim daha iyi bir futbolcu olmama yardım ediyor" diye konuştu.

Ünlüyüm ama yaşam biçimim değişmedi

Maçlardan sonra 5 yaşındaki kızıyla oynayarak rahatladığını söyleyen Salah, ünlü bir futbol yıldızı olmasının yaşam biçimini değiştirmediğini, genelde evde oturduğunu ve dışarı çıkmayı sevmediğini belirtti.

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah Premier Lig'de 19 golle Arjantinli Sergio Agüero ile birlikte en çok gol atan futbolcu konumunda. Mısırlı oyuncu İslam dünyasında ve futbol camiasında attığı goller ve sade yaşam tarzıyla önemli bir rol model olarak görülüyor.