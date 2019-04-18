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Inter'den Fenerbahçe'ye Eljif Elmas teklifi

Inter'den Fenerbahçe'ye Eljif Elmas teklifi

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor. Eljif Elmas'ın menajeri Inter'in teklifini Fenerbahçe'ye iletecek. 

Galatasaray ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta takımının beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Eljif Elmas'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Lazio, Fiorentina ve Tottenham'ın yakından takip ettiği Eljif Elmas için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanırken İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Makedon oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Inter'in teklifi Fenerbahçe'ye iletilecek
Eljif Elmas'ın menajeri Inter'in teklifini Fenerbahçe'ye iletecek. Aynı zamanda Eljif Elmas'ın menajerinin Fenerbahçe'ye önereceği futbolcular da var.


240 bin euro yetiştirme bedeli ödenmişti
Hatırlanacağı gibi Eljif Elmas, Aykut Kocaman döneminde transfer edilmiş ve genç oyuncu için kulübüne 240 bin euro yetiştirme bedeli ödenmişti.

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