Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e bomba yanıt

"Arda ağabey, Rüştü ağabeyden sonra oraya gitti. Bize de nasip olur inşallah oraya gidebilmek.'' diyen Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e Barcelona'dan yanıt geldi.

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken en büyük hayalinin Barcelona'da forma giymek olduğunu belirtmişti. İspanyol devi Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e yanıt geldi.

''Bir hayalim de Avrupa'da oynayabilmek''

"Herkesin hayali vardır. Ben bu takımın altyapısından çıktım, taraftarıyım, burada başarılar elde etmek istiyorum.'' diyen Abdülkadir, ''Bir hayalim de Avrupa'da oynayabilmek. Kulüp ne düşünür, transfer sezonu ne olur, bilemeyiz. Burada kaldığımız sürece en iyi şekilde bu formaya layık olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayalimiz Avrupa'da Trabzonsporlu Abdülkadir olarak futbol oynayabilmek." ifadelerini kullanmıştı.

''İnşallah çok çalışırsak Allah oraya gidebilmeyi nasip eder''

"Türk Messi" lakabıyla anılan Abdülkadir, Lionel Messi'nin forma giydiği Barcelona'ya forma renklerinden dolayı da sempati duyduğunu aktararak, "Arda ağabey, Rüştü ağabeyden sonra oraya gitti. Bize de nasip olur inşallah oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabileceğimiz anlamına gelebiliyor. İnşallah çok çalışırsak Allah oraya gidebilmeyi nasip eder." değerlendirmesinde bulunmuştu.



''Barça tarihinde üçüncü bir Türk futbolcu neden olmasın''

Abdülkadir Ömür'ün açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Barcelona Kulübü, ''Türkiye'de binlerce taraftarımız var, futbol okullarımız var, değerli sponsorlarımız var. Barça tarihinde üçüncü bir Türk futbolcu neden olmasın!'' ifadelerini kullandı.