HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Erken emeklilik için tarihi fırsat!

Erken emeklilik için tarihi fırsat!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı yeni reform paketindeki tamamlayıcı emeklilik milyonlarca çalışana hem erken emeklilik hem de çifte maaş imkânı sunacak.

Tamamlayıcı emeklilik birçok ülkede farklı şekillerde uygulanıyor. Ülkemizde de 2017'de otomatik BES sistemiyle başlatıldı.

Ancak bu sisteme girmek zorunlu kalmak isteğe bağlı olarak uygulanıyor. Yani 45 yaşın altındaki tüm çalışanlar sisteme alınıyor, istemeyen iki ay içinde çıkıyor.

Önleyici tedbir olarak görülüyor

Tamamlayıcı emeklilik sistemi aslında özüne bakıldığında çalışanların emekli olduklarında gelirlerinde meydana gelebilecek düşmeleri önleyici bir tedbir olarak görünüyor.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi aslında özüne bakıldığında çalışanların emekli olduklarında gelirlerinde meydana gelebilecek düşmeleri önleyici bir tedbir olarak görünüyor.

Türkiye'de çalışanlar emekli olduklarında iş hayatında aldıkları maaştan daha düşük bir maaşa kavuşuyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanlara emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak.

Sistem kazandıracak

Şimdi düşünülen ve tüm tarafların katılımıyla sonuçlandırılacak olan tamamlayıcı emeklilik sisteminde ise zorunluluk esas alınacak. Böylece çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak, buna devlet ve işveren katkısı da dahil olacak.

Ayrıca tasarrufların birikeceği fonun kıdem tazminat fonuyla entegre olması her iki fonun güvence altında olmasını da sağlayacak.

Şu anki duruma göre 10 yıl 56 yaş tamamlandığında emeklilik olacak ve maaş ödenecek. Şu anda SGK sistemine giren bir kadın çalışan 58 erkek ise 61 yaşında 20 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MYP lideri Reyiz Yılmaz'dan çarpıcı çıkış: Şaibeli bir seçimle mazbata almış başkanlar var
MYP lideri Reyiz Yılmaz'dan çarpıcı çıkış: Şaibeli bir seçimle mazbata almış başkanlar var
NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı üniversite öğrencilerine menemen yaptı
NEVŞEHİR Belediye Başkanı Rasim Arı üniversite öğrencilerine menemen yaptı
Muhammed Salah'tan Müslümanlara çağrı kadına bakış açınızı değiştirin
Muhammed Salah'tan Müslümanlara çağrı kadına bakış açınızı değiştirin
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e bomba yanıt
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e bomba yanıt
Trabzonlu başkanların başarısı İstanbul seçimlerine damga vurdu! İşte o isimler
Trabzonlu başkanların başarısı İstanbul seçimlerine damga vurdu! İşte o isimler
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'ndan seçim sonuçlarıyla ilgili "Sıkıntı" çıkışı!
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'ndan seçim sonuçlarıyla ilgili "Sıkıntı" çıkışı!
ÖNCEKİ HABERLER
Talasemi (Akdeniz anemisi) nedir tedavi yöntemi nelerdir?
Talasemi (Akdeniz anemisi) nedir tedavi yöntemi nelerdir?
Inter'den Fenerbahçe'ye Eljif Elmas teklifi
Inter'den Fenerbahçe'ye Eljif Elmas teklifi
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma örneği 2019
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma örneği 2019
Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kimdir?
Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kimdir?
İnanılmaz anlar! Çatıdaki intihar teşebbüsünü polis son saniyede önledi
İnanılmaz anlar! Çatıdaki intihar teşebbüsünü polis son saniyede önledi
Kandil mesajları 2019 resimli Berat Kandili güzel sözleri
Kandil mesajları 2019 resimli Berat Kandili güzel sözleri
Ronaldo için 9 yıl sonra bir ilk
Ronaldo için 9 yıl sonra bir ilk
Özel bankalara konut kredi faizlerini düşürün çağrısı
Özel bankalara konut kredi faizlerini düşürün çağrısı
Yorumlar 1 yorum