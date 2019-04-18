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MYP lideri Reyiz Yılmaz'dan çarpıcı çıkış: Şaibeli bir seçimle mazbata almış başkanlar var

MYP lideri Reyiz Yılmaz'dan çarpıcı çıkış: Şaibeli bir seçimle mazbata almış başkanlar var

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Sadece İstanbul seçimleri değil tüm belediye seçimleri iptal edilmelidir" açıklaması yaptı.

MYP lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla seçim süreci ile ilgili itirazları değerlendirdi. Seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini savunan Yılmaz, "Eğer seçimlerde bir şaibe var ise İstanbul ve diğer illerden de bu şaibe ve usulsüzlükler birleştirilerek bütün seçimlerin iptali gerekir. Bu durumun halkta karşılığı çok daha doğru olacağı gibi AK Partinin de hedef olmasının önüne geçilmiş olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

"YSK iptal edebilir"

YSK'nın seçimleri iptal etme yetkisinin olduğunu vurgulayan Yılmaz, "YSK bütün illerde usulsüz gördüğü durumları toparlayarak bütün seçimleri iptal edebilir. Bu durumda vatandaşa izah çok daha doğru ve kolay olur. Tabii ki usulsüzlüklerin belgelenmesi sureti ile" ifadelerini kullandı.

"Şaibeli bir seçimle mazbata almış başkanlar var"

Şaibeli bir seçimle 4.5 yılın geçmeyeceğini söyleyen Yılmaz, "Şaibeli bir seçimle mazbata almış başkanlar var. Üç büyük il kaybedilmiş. Fakat belediye meclislerinde Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğü var. Bu şekilde 4.5 yıl geçirilemez. Bu nedenle seçim iptali sadece İstanbul mu yoksa bütün ülke geneli mi olacağı konusu en önemli konudur" ifadelerini kullandı.

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