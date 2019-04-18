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Yoğun bakımda denilen Mazhar Alanson'dan Cumhuriyet'e sert tepki

Yoğun bakımda denilen Mazhar Alanson'dan Cumhuriyet'e sert tepki

Ünlü müzisyen Mazhar Alanson'un dün gece saatlerinde yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Alanson o iddialara sosyal medya hesabından yanıt vererek Cumhuriyet'e 'Palavracısınız' dedi.

Dün gece saatlerinde Mazhar Alanson'un rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülmüştü. Ünlü müzisyen Mazhar Alanson, sosyal medya gündem haline gelince resmi Twitter hesabından konuyla alakalı bir açıklamada bulundu.

"Yoğun bakımdaymışım, Cumhuriyet'in palavrası''
Alanson çıkan haberleri yalanladı ve "Yoğun bakımdaymışım, Cumhuriyet'in palavrası. Allah'a şükür hiçbir şeyim yok, evimde oturuyorum. " ifadelerini kullandı.

''O belalar size bir döner gorürsünüz''
Müzisyen, Twitter hesabından da, "Ne kadar ölmemi isteyen varmış meğer o belalar size bir döner gorürsünüz:)" mesajını paylaştı.

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