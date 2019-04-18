HATAY'da apartman dairesinde çıkan yangın 7 kişiyi hastanelik etti

Hatay'da bir apartman dairesinde yangın çıktı. Ev, yangında kül olurken dumandan etkilenen 7 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'ne bağlı Alsancak Mahallesi'ndeki Kaynak Apartmanı'nın birinci katında çıkan yangın, apartman sakinlerine ve çevreye büyük korku yaşattı. Edinilen bilgilere göre elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Alevlerin bir anda evi sarmasıyla ne yapacağını bilemeyen apartman sakinleri çatı katına sığındı ve bağırarak çevreden yardım istedi. Kısa bir süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Dumanın şiddetinden etkilenen ve aralarında itfaiye erlerinin de bulunduğu toplam 7 kişi hastanaye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.