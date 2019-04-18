Kastamonu'da aklını başına alsın diye eşine merdane ile vurmuş

KASTAMONU'da, eşi Pınar Çelik'i boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gencay Gökcen cinayet anını anlatırken "Merdane ile 2-3 kez vurdum. Aklını başına alsın istedim" dedi.

KASTAMONU'da, yaşanan kadın cinayeti insanı haytere düşürdü. Cinayet geçen yıl Mayıs ayında Araç ilçesinde yaşandı. Gencay Gökcen, ağabeyi ile 13 yıl evli kaldıktan sonra boşanan 4 çocuk annesi Pınar Çelik ile dini nikahla yaşamaya başladı. Gökcen, evde çıkan tartışmada Pınar Çelik'i, boğazını keserek öldürdü.

Tutuklanan Gencay Gökcen, hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kavga Facebook'tan çıktı

İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Gencay Gökcen, savunmasında, Pınar Çelik'in Facebook üzerinden başka erkeklerle konuştuğunu gördüğünü ileri sürdü. Cinayetin işlendiği gün eşine 'Facebook'u açmayacaksın' dediğini belirten Gökcen eşinin kendisine küfürler ettiğini öne sürdü.

Son olarak eşinin yüzüne tükürmesi ile sinirlendiğini belirten Gökcen cinayet anının şu ifadelerle anlattı: "İlk önce elime geçen merdane ile 2-3 kez vurdum. Aklını başına alsın istedim. Hala bana karşı hakarete devam edince, elime geçen bıçakla ona vurdum. Daha sonra çocuklar görmesin diye yerde üzerini örtü ile örttüm. Jandarmayı arayarak olayı anlattım. Jandarma hatta yolu bulamadı, ben onları yoldan alarak eve götürdüm"

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

Dizilerde rol almış

Gencay Gökcen’in İstanbul ve Kocaeli'de yaşadığı yıllarda, 'Bir Zamanlar Osmanlı' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerde figüran olarak rol aldığı belirtildi.