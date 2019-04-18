Erdoğan'ın kuzeni Er'den bomba çıkışlar: AK Parti medyası İmamoğlu'nu yüceltti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazeteci kuzeni Cengiz Er, "AK Parti medyasının kullandığı dilin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yücelttiğini kolaylıkla söyleyebilirim" açıklaması yaptı.

İsrail gazetesi Times of Israel'e yerel seçimleri değerlendiren Cengiz Er, "Hükümeti destekleyen gazete ve televizyonlar, Erdoğan'ın konuşmalarını yayınlamanın ötesinde ciddi bir katkı sunmadı" diye konuştu.

"Erdoğan, seçim sürecinde yalnız bırakıldı"

Yerel seçim sürecinde hükümet yanlısı medyanın izlediği tavrı eleştiren Er, gazetenin blog bölümünde yayımlanan söyleşide, ‘Erdoğan’ın seçim sürecinde yalnız bırakıldığını’ savunup “Pelikanlar” adlı grubu da eleştirdi.

"Yalnız mücadele etmek zorunda kaldı"

Gazete Duvar'da yer alan haberde 31 Mart yerel seçimlerinin Erdoğan’ın siyasi kariyerinde en çok çabayı gösterdiği ve en fazla yükü üstlendiği oylama olduğunu söyleyen Er, “Yalnız bırakıldığını ve kampanya savaşında yalnız mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyebilirim” dedi.

"İstanbul onun için büyük bir sürprizdi"

Er, “Erdoğan’ı yakından tanıyan bir kişi olarak, yerel seçim sonuçlarından memnun kalmadığını söylenebilir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi: Genel olarak memnun kalmadığını söyleyemem ama İstanbul onun için büyük bir sürprizdi. Geçmişte Başbakan Yardımcılığı ve Meclis Başkanlığı’na atadığı Binali Yıldırım’ın açık farkla kazanacağına inanıyordu. Ama bu olmadı. Erdoğan’ın İstanbul’a ne kadar önem verdiğini biliyorsunuz.