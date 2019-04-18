Dizi oyuncusu Gencay Gökcen katil oldu abisinin eşiyle evlendi ve...

Cinayetin işlendiği gün eşine 'Facebook'u açmayacaksın' dediğini belirten Gökcen eşinin kendisine küfürler ettiğini öne sürdü. Son olarak eşinin yüzüne tükürmesi ile sinirlendiğini belirten Gökcen cinayet anının şu ifadelerle anlattı: "İlk önce elime geçen merdane ile 2-3 kez vurdum. Aklını başına alsın istedim. Hala bana karşı hakarete devam edince, elime geçen bıçakla ona vurdum.