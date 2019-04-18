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Uzmanından hamilelere bitkisel çay uyarısı

Uzmanından hamilelere bitkisel çay uyarısı

Hamilelik döneminde hazır yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Jinekolog Opr. Dr. Özge Piri Mantar, beslenmenin önemine ve yapılan hatalar hakkında bilgi verdi.

Beslenmenin gebe kalınması öncesi ve sonrasında oldukça öneme sahip olduğunu ifade eden Mantar, “Ancak yapılan istatistiklere göre gebe kalınımın yüzde 50'sinin plansız bir şekilde gerçekleşiyor. Bu kişilerin gebelik sürecini sağlıklı ve rahat geçirebilmeleri için kendilerine beslenme planı oluşturmalarında oldukça fayda var” dedi. 

Hazır meyve suyu
Sağlıklı bir yaşam sürmenin koşulunun dengeli beslenme ve tüketilen besinin niteliği olduğuna dikkat çeken Mantar, “Ancak bu yolda sıkça rastlanan hatalardan biri hazır gıda tüketimidir. Özellikle hazır meyve suyu kullanarak kişiler sağlıklı beslendiklerini düşünseler de söz konusu ürünlerin içerisinde yer alan katkı maddeleri (kimyasallar ve şeker gibi) vücuda olumsuz etkiler bırakabilmektedir.

Hazır yiyecekler
Benzer bir hata ise konserve şekilde ve diğer hazır yiyeceklerde de yapılıyor. Raf ömrünün fazla olabilmesi adına birçok farklı kimyasal katkı maddeleri içeren besinler kullanılıyor. Bu ürünlerin fazla tüketimi normal bireylerde bile zarara neden olurken, hamile bireylerde olumsuz etkisi çok daha fazla olabilir” diye konuştu. 

Bitkisel çaylar
Hamilelikte bitki çaylarının tüketiminde de dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Mantar, “Söz konusu çayların fazla tüketimi gebeliğin vakitsiz sonuçlanmasına yol açabilir. Özellikle kronik rahatsızlıklara sahip olan ilaç takviyesi alan gebe kişilerde bu çaylar ters etkileşim yaparak olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bununla birlikte kalp rahatsızlığı mevcut kişilerin özellikle de ada çayı kullanımından kaçınmaları gerekir” şeklinde konuştu. 

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