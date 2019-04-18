HABER /  EKONOMİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

6 aydır dolara hücum eden vatandaş alım yapmayı bıraktı

6 aydır dolara hücum eden vatandaş alım yapmayı bıraktı

6 aydır kesintisiz dolar alan vatandaş yerel seçimi takip eden ikinci haftada da dolar almaktan vazgeçti.

Merkez Bankası  verilerine göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 12 Nisan ile biten haftada yaklaşık 543.5 milyon dolar azalışla tarihi zirveden 181.33 milyar dolara geriledi.

TCMB verilerine göre 12 Nisan ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 465.2 milyon dolar azalışla 108.67 milyar dolara geriledi. Bireylerin döviz mevduatı 29 Mart haftasında 109.25 milyar dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.

Kurumların ise 78.3 milyon dolar azalışla 72.66 milyar dolara geriledi.

Kesintisiz 25 hafta
Seçimler sonrası iki haftaki azalış öncesi, en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 25 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artış yaşandığı 6 aylık dönemde yaklaşık 19.5 milyar dolar yükseldi.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentilerdeki bozulma nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan TL mevduat getirilerinin enflasyonun altında kalması da yurt içi yatırımcıları döviz birikimine yönlendiriyor

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kastamonu'da aklını başına alsın diye eşine merdane ile vurmuş
Kastamonu'da aklını başına alsın diye eşine merdane ile vurmuş
Yazıcıoğlu davası tanığı: 2 gün sonra cihaz yerinde yoktu
Yazıcıoğlu davası tanığı: 2 gün sonra cihaz yerinde yoktu
Erdoğan'ın kuzeni Er'den bomba çıkışlar: AK Parti medyası İmamoğlu'nu yüceltti
Erdoğan'ın kuzeni Er'den bomba çıkışlar: AK Parti medyası İmamoğlu'nu yüceltti
Ekrem İmamoğlu'nun ilk toplantısı pazartesi günü
Ekrem İmamoğlu'nun ilk toplantısı pazartesi günü
Yoğun bakımda denilen Mazhar Alanson'dan Cumhuriyet'e sert tepki
Yoğun bakımda denilen Mazhar Alanson'dan Cumhuriyet'e sert tepki
MHP'li isimden enteresan çıkış: CHP'nin 'demokrasi' hedefi var müsaade etmemeliyiz!
MHP'li isimden enteresan çıkış: CHP'nin 'demokrasi' hedefi var müsaade etmemeliyiz!
ÖNCEKİ HABERLER
Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması
Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması
Adanalılar dolu yağışından zarar görmemek için otomobilleri kilimle kapladı
Adanalılar dolu yağışından zarar görmemek için otomobilleri kilimle kapladı
Konut aramalarında dikkat çeken artış
Konut aramalarında dikkat çeken artış
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu dualar
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu dualar
Uzmanından hamilelere bitkisel çay uyarısı
Uzmanından hamilelere bitkisel çay uyarısı
Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kimdir ne iş yapıyor?
Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kimdir ne iş yapıyor?
Kandil mesajları 2019 resimli Berat Kandili güzel sözleri
Kandil mesajları 2019 resimli Berat Kandili güzel sözleri
Özel bankalara konut kredi faizlerini düşürün çağrısı
Özel bankalara konut kredi faizlerini düşürün çağrısı
Yorumlar