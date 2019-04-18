6 aydır dolara hücum eden vatandaş alım yapmayı bıraktı

6 aydır kesintisiz dolar alan vatandaş yerel seçimi takip eden ikinci haftada da dolar almaktan vazgeçti.

Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 12 Nisan ile biten haftada yaklaşık 543.5 milyon dolar azalışla tarihi zirveden 181.33 milyar dolara geriledi.

TCMB verilerine göre 12 Nisan ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 465.2 milyon dolar azalışla 108.67 milyar dolara geriledi. Bireylerin döviz mevduatı 29 Mart haftasında 109.25 milyar dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.

Kurumların ise 78.3 milyon dolar azalışla 72.66 milyar dolara geriledi.

Kesintisiz 25 hafta

Seçimler sonrası iki haftaki azalış öncesi, en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip eden 25 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artış yaşandığı 6 aylık dönemde yaklaşık 19.5 milyar dolar yükseldi.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentilerdeki bozulma nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan TL mevduat getirilerinin enflasyonun altında kalması da yurt içi yatırımcıları döviz birikimine yönlendiriyor