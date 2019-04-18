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Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması

Seçim ücretleri ne zaman yatar 2019 YSK açıklaması

31 Mart yerel seçimlerinin ardından sandıklarda görev alan binlerce vatandaş seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek sorusunun yanıtını arıyor. Seçim görevli ücretli en geç 1 ay içinde görevlilere ödenecek.

Merakla beklenen 31 Mart yerel seçimleri yapıldı. Peki, seçim görevli ücreti ne kadar, seçim ücretleri ne zaman ödenecek?

31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan vatandaşlar seçimlerin gözü kulağı seçimücreti açıklamasında. Alacakları ücreti ve ödeme tarihini merak edenler, internet üzerinden yaşanıyor. YSK (Yüksek Seçim Kurulu) seçim ücretlerini açıklamıştı. 

YSK'nın 9 Ocak 2019 tarihinde yayımladığı karara göre en yüksek seçim görevlisi ücreti 261 lira olacak. YSK'ya başvurularını yapan adayların görev yerleri belli olurken, eğitimlere başlandı. İşte, görevlilerin alacağı sandık görevlisi ücretleri;

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

* Başkan ve Üyeler 261,00 TL
* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL
* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, 126,00 
Mali Hizmetler Uzmanı,) TL
* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL
* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL
* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL
* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

* Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL
* İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL
* Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL
* Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL
* Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL
* Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL
* Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL
* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL
* Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

C) SANDIK KURULLARI

* Başkan 124,00 TL
* Üye 115,00 TL

D) BİNA SORUMLULARI 124,00 TL
Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

SEÇİM ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK: 24 Haziran seçimlerinde sandık kurullarındaki memur ve siyasi partili görevlilerin ücretlerinin Temmuz ayı sonuna kadar alacağı belirtilmişti. Resmi bir açıklama yapılmamasına karşısn belediye seçim ücretlerinin de bir ay içerisinde ödenmeye başlanması bekleniyor.

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