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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı saat 15.40'da başladı. 

Seçimden sonra ilk kez toplandı

En son 4 Şubat'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ilk kez toplandı.

Masada önemli konular var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantının ana gündemi; 31 Mart Yerel Seçimleri, terörle mücadele ve ekonomi olacak..

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