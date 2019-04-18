Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı saat 15.40'da başladı.
Seçimden sonra ilk kez toplandı
En son 4 Şubat'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra ilk kez toplandı.
Masada önemli konular var
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantının ana gündemi; 31 Mart Yerel Seçimleri, terörle mücadele ve ekonomi olacak..