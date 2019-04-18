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ABD'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik

ABD'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, mazbatasını alarak göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu tebrik mesajı, başkonsolosluğun resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Mesajda, "Mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz" ifadesi yer aldı.

İlk tebrik eden AB oldu 

İmamoğlu'nu ABD Başkonsolosluğu'ndan önce ilk tebrik eden isimlerden biri ise, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Türkiye Raportörü Kati Piri'ydi.

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