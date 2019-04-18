ABD'li eski ulusal güvenlik danışmanı James Jones'tan çarpıcı Erdoğan itirafı

Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı olan Obama döneminin eski ulusal güvenlik danışmanı James Jones, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "güvenli bölge" önerisi yaptığı dönemde kırmızı çizgilerin aşılmasına göz yummakla hata yaptıklarını söyledi.

Amerikan Türk Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı olan Barack Obama döneminin eski ulusal güvenlik danışmanı James Jones, terör örgütü PKK/YPG ve ABD'nin güvenli bölge konusunda geçmişteki politikasının yanlışlar içerdiğini söyledi.

Jones, Obama döneminin Suriye kapsamında kimyasal silahların kullanımını kırmızı çizgi olarak niteleyen ancak müdahaleden uzak duran politikasına atıfta bulunarak, şunları söyledi.

Kırmızı çizginin ihlalinin ardından Suriye'de güvenli bölge oluşturulsaydı o zaman mülteci akını da önlenmiş olurdu. Irak'ın kuzeyinde bu yöntem işe yaramıştı. Kırmızı çizgi ihlal edildikten sonra bunu yapmamak stratejik bir hata oldu



James Jones (önde) arkada Barack Obama (solda) ve Hillary Clinton (sağda)