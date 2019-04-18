Antalya için meteorolojiden zirai don uyarısı geldi

Meteoroloji, Antalya'da 20-23 Nisan'da gerçekleşmesi beklenen zirai don için vatandaşlara uyarıda bulundu ve yetkililerle çiftçilerin tedbir almaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 20 Nisan'dan 23 Nisan'a kadar süreceği tahmin edilen Antalya'nın iç kesimlerine yönelik zirai don uyarısı yapıldı.

Açıklamada şunlar ifade edildi: "20 Nisan Cumartesi, 21 Nisan Pazar, 22 Nisan Pazartesi ve 23 Nisan Salı sabahına kadar, tarımsal faaliyetin olduğu Antalya'nın iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir."