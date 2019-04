Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin cezaları belli oldu PFDK faturayı çıkardı

PFDK, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçının cezalarını açıkladı. Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde iki kulübe de para cezaları verildi.

İki kulübe de çirkin ve kötü tezahürattan ötürü para cezalarının kesildiği duyuruldu. TFF'den şu açıklama yapıldı:

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 14.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, MİGROS TRİBÜN A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, MARATON ÜST A, B, C, D, E, F, G, H, I, FENERIUM ALT AVİS A, B, C, D, E, F, G, H, I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 14.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİGROS F, G, H, N, O, P blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ERKAN KAŞ'ın, 14.04.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü hakkında, 15.04.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

5- BURSASPOR Kulübünün, 12.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 12.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 13.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT 107, 108, 109, BABA HAKKI DOĞU ALT 115, 116, DENİZBANK GÜNEY ALT 121, 122 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün, 14.04.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- ANTALYASPOR A.Ş. sporcusu LUIS FRANCISCO GRANDO'nun, 14.04.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.