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TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken 1 Mayıs kararı

TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken 1 Mayıs kararı

Türk-İş, kıdem tazminatının yeniden gündeme gelmesi üzerine 1 Mayıs kutlamalarını sanayi işçilerinin yoğun olduğu Kocaeli’nde yapmaya karar verdi.

Türk-İş Genel Merkezi’nin duvarına da büyük bir pankart asıldı. Kıdem tazminatı değişikliğine karşı tavrını yansıtan Türk-İş, “Kıdemime Dokunma!” başlıklı pankartta, “Krizin bedelini ödemem! Vergide adalet sağlansın! Taşeronda ayrımcılık yapılmasın! Emeklilikte yaşa takılmak istemiyorum! Diyorsan bize omuz ver, güç ver! 1 Mayıs 2019’da Kocaeli’ye gel” ifadeleri yer aldı.

Fona karşı olan Türk-İş, konut edindirme yardımı (KEY), tasarruf teşvik fonu, bireysel emeklilik sistemi (BES), işsizlik sigortası fonunun kullanımı konularında ayrıntılı çalışmalar da yaptı. BES’ten ayrılanların çokluğuna dikkat çekildi. İşsizlik sigortası fonunun amacı dışında kullanımına işaret edildi.

Almayanlarla ilgili çalışma yapılacaksa destek vereceğini açıklayan Türk-İş’in kırmızı çizgisi “bir yıla 30 gün karşılığı kıdem tazminatı” hakkının korunması. Türk-İş ayrıca tazminat alamayanlarla ilgili çalışma yapılacaksa, “istifa halinde de ödeme yapılması, işçi alacaklarının ilk sıraya konulması, mücbir sebepler nedeniyle de kıdem tazminatının ödenmesi” gibi konulara öncelik verilmesini istiyor. Fona ise kesinlikle karşı.

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