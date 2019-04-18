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Adnan Oktar'ın kediciğine tahliye kararı

Adnan Oktar'ın kediciğine tahliye kararı

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tuba Babuna tahliye edildi. Babuna'nın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada tutuklanan Tuba Babuna, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada Tuba Babuna’nın, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Babuna’nın sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi talep edildi.

Talebi inceleyen İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Babuna’nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Hakimlik, adli kontrol kapsamında Babuna hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şartı koydu.

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