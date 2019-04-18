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Guatemala Devlet Başkan adayı ABD'de gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Guatemala Devlet Başkan adayı ABD'de gözaltına alındı

Guatemala Devlet Başkan adayı Mario Amilcar Estrada Orellana, 'Meksikalı uyuşturucu kaçakçılarıyla iş birliği yaptığı' iddialarının da aralarında bulunduğu suçlamalar nedeniyle ABD'nin Miami kentinde gözaltına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Guatemala Devlet Başkan adayı Mario Amilcar Estrada Orellana, yasa dışı silah kaçakçılığı yapma, siyasi rakiplerine yönelik suikast planlama ve Meksikalı uyuşturucu kaçakçılarına Guatemala limanlarını kullandırma teklifinde bulunma suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, 'Orellana'nın ülkede haziranda yapılması planlanan genel seçimlerde başkan seçilmesi halinde kendisine finansman sağlayan Sinaloa karteline ABD'ye uyuşturucu gönderirken Guatemala'daki limanları kullanma hakkı vereceği' iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Orellana'nın suçlu bulunması halinde 10 yıl ila müebbet hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Davanın Miami'deki federal savcılıkta görülmesi bekleniyor.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) yetkililerinden Adolphus P. Wright, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Guatemalalı yetkililerle yakın iş birliği yaparak soruşturmayı aydınlatacaklarını belirtti.

Wright, uluslararası müttefiklerle beraber yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede Orta ve Güney Amerika'daki komşu ülkelerin politik sistemlerini bozan bu tarz eylemlerin ABD'ye zarar vermesini önleyeceklerini bildirdi.

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