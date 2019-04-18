YSK, İstanbul itirazları için toplandı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da AK Parti ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazları görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin bir haftaya yakın sürmesi bekleniyor.

YSK'nın İstanbul'da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ile beraber AK Parti'nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile MHP'nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmesi bekleniyor.

YSK'nın yapılan itiraz dosyalarını inceleme süresinin birkaç gün süreceği tahmin ediliyor.

3 bavul dolusu delil sunuldu

Sadece İstanbul itirazı için YSK'ya üç bavul dolusu delil, 50 sayfalık dilekçe ve 15 ek belge sunuldu. Kurul üyelerinin delilleri inceleme süresinin 2 ile 4 gün süreceği ifade ediliyor.

Dilekçede neler var?

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

Büyükçekmece ve büyükşehir seçimleri birlikte ele alınacak

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece seçim sonuçlarına itirazını yapmış ama bu itirazın, içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazların da yer alması nedeniyle olağanüstü itirazla birlikte görüşülmesini istemişti. YSK da bunu kabul etmişti.

Kurulun bu iki başvuruyu birlikte ele alması bekleniyor. Başvurunun Kurul gündemine alınmasından önce Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün sistem üzerinden ön çalışma yaptığı öğrenildi.

Olağanüstü itirazlar

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ya başvurmuştu.

YSK'nın, MHP'nin itirazını da aynı günlerde görüşeceği tahmin ediliyor.