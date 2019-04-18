AK Parti'den mazbatanın iptali için başvuru

AK Parti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvuru yapılacağını açıkladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, mazbatanın usulsüz biçimde verildiğini ileri sürdü.

AK Parti, İstanbul seçimlerinin iptali için YSK'nın kararını beklerken yeni bir hamle daha yapıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbatanın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacaklarını açıkladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun henüz olağan süreç tamamlanmadan mazbatayı Ekrem İmamoğlu'na verdiği söyledi. Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanaklarının usulsüz hazırlandığını ve sandıkların sayımı devam ederken hazırlanan birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kurulu'na gönderildiğini ifade etti.

Alelacele mazbata verildi

İl Birleştirme Tutanağı hazırlanıp mazbata verildiğini belirten Güler, İl Seçim Kurulu'na İl Birleştirme Tutanağı'nın hukuksuz hazırlandığına yönelik dilekçe vereceklerini, hakimlerin alelacele mazbata verdiklerini belirtti. Güler, mazbata teslim işleminin iptaline ilişkin İl Seçim Kurulu'na başvuracaklarını söyledi.

"YSK'nın kararına rağmen mazbata verildi"

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel ise A Haber’de YSK’nın, “Olağan itiraz süreçleri devam ediyorsa mazbatayı vermeyin” kararına rağmen il seçim kurulunun Ekrem İmamoğlu’na mazbata verdiğini ifade etti. Özel canlı yayında şunları söyledi:

’’Mazbatayı vermek il seçim kurulu başkanlıklarının yetkisinde. Süreç henüz tamamlanmamıştı. En azından olağan ve olağanüstü itiraz sürecinin bitimine kadar mazbatanın verilmemesi için talebimiz olmuştu. Dün YSK da bununla ilgili, “olağan itiraz süreçleri devam ediyorsa mazbatayı vermeyin” yönünde bir görüş verdi. Bunu il seçim kuruluna iletti. Olağanüstü itiraz süreciyle ilgili bir karar vermedi. Bununla ilgili yetki tamamen il seçim kurulunda idi. Bize göre normal olağan itiraz süreçleri bitmiş değil. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak olağan itiraz süreçleri bitmeden YSK’nın bu kararına rağmen mazbata verildi. Diyecek bir şey yok artık verildikten sonra geri al demek de olmaz. Ancak olağanüstü itirazın neticesine göre durum netliğe kavuşacak’’

Habertürk TV: YSK itiraz süreci beklensin kararı aldı

Bu arada Habertürk TV’de yayınlanan bir haberde, "Ekrem İmamoğlu dün mazbata aldı ancak YSK’nın AK Parti’nin talebi üzerine 'olağan itiraz varsa süreç beklenmeli' şeklinde bir karar aldığı ortaya çıktı. Bu karar il seçim kurulu İmamoğlu’na mazbatayı teslim ettiği için sonuçsuz kalmış oldu" denildi.

Haberde daha sonra şu cümleler yer aldı,’’AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, “olağan ve olağanüstü itiraz süreci tamamlanmadan Ekrem İmamoğlu’na mazbata verilmemesi” için YSK’ya başvurmuştu. YSK tarafından bu talep karara bağlanmadan İstanbul il seçim kurulu İmamoğlu’na mazbatasını teslim etti.Aynı saatlerde toplantıda olan YSK olağanüstü itiraz sürecine değinmedi ancak ‘süresinde yapılan olağan bir itiraz varsa sürecin beklenilmesi gerekir’ kararını verdi. AK Parti İstanbul Maltepe’de ilçe birleştirme tutanaklarında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle olağan itirazda bulunmuştu. Bu itiraz nedeniyle şayet YSK’nın bu kararı mazbata hazırlanmadan il seçim kuruluna ulaşsaydı İmamoğlu mazbatasını alamayabilirdi. Ancak il seçim kurulu İmamoğlu’na mazbatasını verdiği için YSK kararı sonuçsuz kalmış oldu. Bundan sonra sadece AK Parti’nin seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazına YSK’nın vereceği yanıt bekleniyor.’’