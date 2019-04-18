Hatay'da Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine ulaşıldı

HATAY’da Asi Nehri’ne atlayarak intihar eden kadının cesedi Samandağ sahilinde bulundu. Kıyıya vuran cesedin yapılan otopsi ve incelemelerin ardından Emine D.’ye ait olduğu belirlendi.

HATAY’ın Antakya ilçesinde bulunan Asi Nehri Kavaslı Köprüsü üzerinde 10 Nisan gecesi 01.45 sularında intihar eden 25 yaşındaki Emine D.’nin cansız bedenine 8 gün sonra ulaşıldı.

Samandağ sahili Çevlik mevkiinde kıyıya vuran cesedin yapılan otopsi ve incelemelerin ardından Emine D.’ye ait olduğu belirlendi.