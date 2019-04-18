HABER /  YEREL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, 2 araca çarptıktan sonra şarampole düştü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ Kapaklı-Saray istikametindeki yolda meydana gelen kazada; iddiaya göre aşırı süratli bir şekilde ilerleyen Bayram Y. kontrolündeki 59 UJ 168 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 59 AAT 376 ve 59 TU 847 plakalı otomobillere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarından şarampole düştü.

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen kazada, çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan parçalar yol kenarındaki bir vatandaşı yaraladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
YSK, İstanbul itirazları için toplandı!
YSK, İstanbul itirazları için toplandı!
Hatay'da Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine ulaşıldı
Hatay'da Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine ulaşıldı
İbrahim Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır
İbrahim Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır
PKK gözünü çocuk ve gençlere dikti
PKK gözünü çocuk ve gençlere dikti
Guatemala Devlet Başkan adayı ABD'de gözaltına alındı
Guatemala Devlet Başkan adayı ABD'de gözaltına alındı
2 dakikada uykuya dalmak için yapmanız gerekenler
2 dakikada uykuya dalmak için yapmanız gerekenler
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Kandili 2 veya 100 rekatlık namazı nasıl niyet edilerek kılınır
Berat Kandili 2 veya 100 rekatlık namazı nasıl niyet edilerek kılınır
Berat gecesi 2 rekatlık namazı peygamberimizin kıldığı namaz
Berat gecesi 2 rekatlık namazı peygamberimizin kıldığı namaz
24 Nisan okullar tatil mi 23 Nisan ertesi gün okul var mı?
24 Nisan okullar tatil mi 23 Nisan ertesi gün okul var mı?
Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu sınıfta kaldı
Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu sınıfta kaldı
Antalya için meteorolojiden zirai don uyarısı geldi
Antalya için meteorolojiden zirai don uyarısı geldi
Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kimdir?
Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kimdir?
TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken 1 Mayıs kararı
TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken 1 Mayıs kararı
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
Yorumlar