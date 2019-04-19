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Cem Küçük'ten bomba çıkış: 'Ohhh nasıl yamulttuk’ yazısı yazsın

Cem Küçük'ten bomba çıkış: 'Ohhh nasıl yamulttuk’ yazısı yazsın

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yeni yazısında "Mümkünse bizim taraf köşe yazarları AK Parti için Mayıs başına kadar hiç yazı yazmasa çok daha faydalı olur" dedi.

Cem Küçük, "Kemalistler Ekrem İmamoğlu’nu batıracak" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ekrem İmamoğlu iki gün önce mazbatayı aldı. Hemen Kemalistler milletimizin kahir ekseriyetinin sigortalarını attırmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

"Sürekli milleti tahrik ediyorlar"

Küçük, "Bunlar kendilerinin bu ülkede azınlık, muhafazakâr-milliyetçi halkın çoğunluk olduğunu unutup sürekli milleti tahrik ediyorlar" şeklinde yazdı.

"Ohhh nasıl yamulttuk" yazısı yazsın

Cem Küçük, "Bırakın Kemalistler bol bol, ’Ohhh nasıl yamulttuk’ yazısı yazsın. Onları kendi hâline bıraksak zaten kendilerini ve İmamoğlu’nu bitirecekler, merak etmeyin" görüşünü dile getirdi.

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