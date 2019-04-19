Sesli asistan rekabetine Facebook da dahil oluyor

Son yıllarda Siri ve Alexa'nın yanı sıra Google'ın sesli asistanının da devreye girmesinin ardından Facebook'ta bu yarışa katılma kararı aldı.

Facebook'un, 2018 yılından beri sanal asistan için çalıştığı öğrenildi. Ancak henüz resmi bir bilgi olmasa da söylentilere göre Facebook'un sesli asistanı akıllı hoparlör destekli olacak ve Oculus marka kulaklıklarda da kullanılabilecek.

Facebook'un sanal asistanını geliştiren ekip, şirketin sanal ve artırılmış gerçeklikten sorumlu müdürü Ira Snyder tarafından yönetilmekte. Ayrıca bu ekip Facebook'un çeşitli donanımsal girişimlerinden de sorumlu.

Amazon ve Google

Öte yandan Facebook'un sesli asistanı büyük bir rekabetle karşı karşıya kalacak. İstatisliklere göre ABD’de 2018’de %67 ve %30’luk hisselerle Amazon ve Google, akıllı hoparlör pazarında önde gözüküyor.

CNBC raporunda Facebook'un kendi asistanını geliştirdiği için akıllı hoparlör tedarik zincirindeki satıcılarla iletişim kurduğunu belirtti. Asistanın gelişimine öncülük eden AR / VR ekibinin donanım üzerinde de çalıştığı göz önüne alındığında, asistan akıllı hoparlör destekli gelecek gibi görünmekte.

Ne zaman çıkacak?

Facebook'un sesli asistanının ne zaman çıkacağı hakkında ne yazık ki bir bilgi paylaşılmadı ancak uzun süredir geliştirme aşamasında olan asistanın önümüzdeki günlerde sunulması bekleniyor. Şirket 2015 yılında 'M' adlı bir sesli asistan piyasaya sunmuştu ancak tutmadığı için sonlandırmak zorunda kalmıştı.