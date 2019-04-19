HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Sesli asistan rekabetine Facebook da dahil oluyor

Sesli asistan rekabetine Facebook da dahil oluyor

Son yıllarda Siri ve Alexa'nın yanı sıra Google'ın sesli asistanının da devreye girmesinin ardından Facebook'ta bu yarışa katılma kararı aldı.

Facebook'un, 2018 yılından beri sanal asistan için çalıştığı öğrenildi. Ancak henüz resmi bir bilgi olmasa da söylentilere göre Facebook'un sesli asistanı akıllı hoparlör destekli olacak ve Oculus marka kulaklıklarda da kullanılabilecek.

Facebook'un sanal asistanını geliştiren ekip, şirketin sanal ve artırılmış gerçeklikten sorumlu müdürü Ira Snyder tarafından yönetilmekte. Ayrıca bu ekip Facebook'un çeşitli donanımsal girişimlerinden de sorumlu.

Amazon ve Google
Öte yandan Facebook'un sesli asistanı büyük bir rekabetle karşı karşıya kalacak. İstatisliklere göre ABD’de 2018’de %67 ve %30’luk hisselerle Amazon ve Google, akıllı hoparlör pazarında önde gözüküyor.

CNBC raporunda Facebook'un kendi asistanını geliştirdiği için akıllı hoparlör tedarik zincirindeki satıcılarla iletişim kurduğunu belirtti. Asistanın gelişimine öncülük eden AR / VR ekibinin donanım üzerinde de çalıştığı göz önüne alındığında, asistan akıllı hoparlör destekli gelecek gibi görünmekte.

Ne zaman çıkacak?
Facebook'un sesli asistanının ne zaman çıkacağı hakkında ne yazık ki bir bilgi paylaşılmadı ancak uzun süredir geliştirme aşamasında olan asistanın önümüzdeki günlerde sunulması bekleniyor. Şirket 2015 yılında 'M' adlı bir sesli asistan piyasaya sunmuştu ancak tutmadığı için sonlandırmak zorunda kalmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
PKK gözünü çocuk ve gençlere dikti
PKK gözünü çocuk ve gençlere dikti
G.Saray'dan Gümüşdağ için sert açıklama!
G.Saray'dan Gümüşdağ için sert açıklama!
Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu
Notre Dame Katedrali'ndeki yangının sebebi belli oldu
Trump duyunca 'Bu, başkanlığımın sonu olur' demiş
Trump duyunca 'Bu, başkanlığımın sonu olur' demiş
Karamollaoğlu'ndan '7'nci ok' yanıtı: CHP'nin değil hakikatin okları
Karamollaoğlu'ndan '7'nci ok' yanıtı: CHP'nin değil hakikatin okları
YSK, İstanbul itirazları için toplandı!
YSK, İstanbul itirazları için toplandı!
ÖNCEKİ HABERLER
Burun estetiğinde istenilen burun seçilebilir mi? Rinoplasti hakkında yanlış bilinenler
Burun estetiğinde istenilen burun seçilebilir mi? Rinoplasti hakkında yanlış bilinenler
Bursaspor, şeytanın bacağını kırmak istiyor
Bursaspor, şeytanın bacağını kırmak istiyor
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
İbrahim Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır
İbrahim Kalın: Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır
Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü
Kandil mesajları 2019 resimli Berat Kandili güzel sözleri
Kandil mesajları 2019 resimli Berat Kandili güzel sözleri
Hatay'da Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine ulaşıldı
Hatay'da Asi Nehri’ne atlayan kadının cesedine ulaşıldı
24 Nisan okullar tatil mi 23 Nisan ertesi gün okul var mı?
24 Nisan okullar tatil mi 23 Nisan ertesi gün okul var mı?
Yorumlar