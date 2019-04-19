Bursaspor, şeytanın bacağını kırmak istiyor

İstanbul ekiplerine karşı 26 maçtır galibiyet hasreti çeken Bursaspor, Kasımpaşa karşısında hem kazanarak ligde nefes almak, hem de bu şanssızlığına son vermek istiyor. Yeşil beyazlılar son olarak ise İstanbul takımlarından Kasımpaşa'yı yenmişti.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sonlarına doğru yaklaşırken, ateş hattında ise yarış kızışıyor. Oldukça kritik karşılaşmaların oynanacağı 29'uncu haftanın perdesi ise İstanbul'da açılıyor. Geride kalan 28 haftada topladığı 28 puanla 15'inci basamakta yer alan Bursaspor, şiddetle bulunduğu yerden yukarı tırmanmak isterken, zorlu bir randevuya çıkacak. Yeşil beyazlılar, saat 20.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. İstanbul temsilcisi ise 37 puanla 9'uncu basamakta haftaya giriyor.

BURSASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım Spor Toto Süper Lig'de şu ana dek 19 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar 10 maçtan galibiyetle ayrılırken, 6 kez ise gülen Kasımpaşa oldu; geride kalan 3 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Sezonun ilk yarısında Bursa'daki maçı 2-1'lik skor ile kazanan Kasımpaşa, son 4 mücadelenin 3'ünden galibiyetle ayrılırken, yeşil beyazlılara karşı daha önceki toplam 15 maçta 3 galibiyet alabilmişti.

26 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bursaspor'un İstanbul ekiplerine şansı tutmuyor. Yeşil beyazlılar, İstanbul takımlarına karşı son 26 maçtır kazanamazken, bunların 19'undan mağlubiyetle ayrıldı, 7 karşılaşmada ise puanları paylaştı. Bursaspor'un bu kötü serisi ise bir Kasımpaşa maçının ardından başladı. Yeşil beyazlılar, İstanbul ekiplerinden son olarak Kasımpaşa'yı 25 Eylül 2016´da Bursa´da oynanan mücadelede 1-0´lık skor ile yenmişti. O maçın ardından da yeşil beyazlılar İstanbul ekiplerine karşı kazanamadı.

İSTANBUL'DA DA GALİBİYETE HASRET

Yeşil beyazlılar, İstanbul'da oynadığı maçlarda da zorlanıyor. Burada son olarak 9 Eylül 2016´da oynanan Fenerbahçe maçında yüzü gülen ve sahadan 1-0´lık galibiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, sonraki 13 İstanbul deplasmanında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte Bursaspor, 11 yenilgi ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Yeşil beyazlılar, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçın yalnızca birini kazanabilirken, 7 maç berabere bitti ve 5 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı

BAKKAL, DENİZLİ'NİN KARŞISINA 5'İNCİ KEZ 5'İNCİ TAKIMIYLA ÇIKIYOR

Teknik adam değişikliğine giden Bursaspor'da Mesut Bakkal göreve gelirken, Kasımpaşa mücadelesi farklı bir anlam da taşıyacak. Deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'de Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin karşısına 5'inci maçında da farklı bir takım ile çıkacak. Daha önce Mustafa Denizli, Beşiktaş'ı çalıştırırken; 4 maçta da Mesut Bakkal, Denizli'nin karşısına Gençlerbirliği, Denizlispor, Manisaspor ve Sivasspor takımlarıyla çıktı. Ancak Bakkal, Denizli'ye karşı bu 4 maçta da galibiyet elde edemedi ve 2'şer mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Kasımpaşa-Bursaspor mücadelesinin öne çıkan anekdotlar şöyle;

-Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a transferinin ardından Kasımpaşa'nın gol yükünü Bengali-Fodé Koita çekmeye başladı. Koita, ilk 25 haftada 2 gol kaydederken, son 3 maçta ise 3 gol kaydederek formda bir görüntü çizdi ve toplam gol sayışını 5'e çıkardı.

-Kasımpaşa'nın mevcut kadrosunda en fazla gole katkı veren isim olan Trezeguet, bu sezon ligdeki 28 maçında 8'er gol ve asist kaydetti. Son 7 lig maçında ise 5 gole katkı veren Mısırlı oyuncu, bu süreçte 3 gol ve 2 asist kaydetti.

-Gol sorunu çeken Bursaspor, son 2 maçtır fileleri havalandıramazken; attığı 24 gol ile ligin de en az gol atan takımı konumunda. 46 gol kaydeden Kasımpaşa ise ligin en çok gol atan dördüncü takımı.

- Bursaspor'un stoperi Ertuğrul Ersoy'un Süper Lig kariyerinde birden fazla gol attığı tek rakibi Kasımpaşa (2). Ertuğrul, Kasımpaşa filelerine gönderdiği iki golü de rakibi karşısına çıktığı son iki Süper Lig maçında kaydetti.

-Bursaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile lig ve kupa dahil olmak üzere toplamda 14 maçta karşılaştı. Yeşil beyazlılar bu mücadelelerin 8'inde galibiyet elde ederken, 2 maçta berabere kaldı ve 4 mücadelede ise rakibine yenildi.

-İki takım arasında oynanan ilk 20 maçta sadece tek bir kırmızı kart çıkarken, buna karşın sonraki 7 randevuda hakemler 4 kez kırmızı kartını çıkardı. Son olarak geçen sezon İstanbul'da oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta Kasımpaşa'dan Trezeguet, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

-Ligin ikinci yarısında bir ara 6 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçerken sonraki 4 maçında toplam 8 puan çıkardı. Ancak Kasımpaşa bu yenilmezliği, geçtiğimiz hafta Antalyaspor'a 1-0 yenilmesiyle son buldu.

-Ligde son 3 maçtır kazanamayan Bursaspor'un, son 14 mücadelede ise yalnızca bir galibiyeti bulunuyor. Bu süreçte yeşil beyazlılar bu süreçte 7 maçı kaybederken, 6 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı.