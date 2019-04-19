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Defineciler mağarada mahsur kaldı! 1 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan definecilerden son kişi de çıkarılıldı. Definecilerden bir kişi hastane yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesi Elbey Mahallesi Kızıltepe mevkiinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'inci defineci de saat 07.30 sıralarında kurtarıldı.

Kurtarılan kişiye sağlık ekipleri tarafından oksijen takviyesi yapıldı. Durumunun iyi olduğu belirtilen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürütülüyor
Olay yerinde çok sayıda AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Derneği (BAKUT), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttü. İple kuyuya inen ekipler, mahsur kalan kişilere ulaşmayı başardı.


1 kişi yaşamını yitirdi
Ekiplerin çalışması sonucu Ömer K. (35), Recep E. (58) ve Mümin S. (60) kuyudan çıkarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalışmalarını yürüten ekipler, daha sonra bir kişiyi daha çıkarmayı başardı. İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Mümin S. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

4 kişi gözaltına alındı
Bu arada olayla ilgili bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, kuyuya inen definecilerin arkadaşları olduğunu öne sürülen ve çevrede gözetleme yaptığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

İşte olay yerinden kareler...





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