TÜİK’te görev değişikliği Yinal Yağan atandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, kurumda başkan yardımcılığı görevini yürüten Yinal Yağan vekaleten atandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanvekili Mehmet Aktaş’ın TCMB Banka Meclisi üyeliğine getirilmesinin ardından bu göreve vekaleten TÜİK Başkan Yardımcısı Yinal Yağan atandı.

Aktaş, 2010’da başlayan TÜİK başkan yardımcılığının ardından 16 Şubat 2016’dan itibaren başkanlık görevine vekaleten getirilmişti.

TCMB’den dün yapılan açıklamada, meclis üyeliğine daha önce seçilen iki üyenin göreve başlayamayacak olması nedeniyle Başak Tanınmış Yücememiş ve Mehmet Aktaş’ın getirildiği belirtildi. İki yeni üye 1 Mayıs’tan itibaren göreve başlayacaklar.

Reuters’a bilgi veren iki kaynak, Başkanvekili Aktaş’ın TCMB’deki görevine başlayacak olması nedeniyle dün itibariyle Başkan Yardımcısı Yağan’ın vekaleten Başkanvekilliği görevine getirildiğini kaydetti.

Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması sonrası TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alınmasının ardından Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yinal Yağan bu göreve getirilmişti.