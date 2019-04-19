Dolarda yeni seçim gerginliği iste 19 Nisan dolar kuru

İSTANBUL'daki seçim sonuçlarının resmi olarak netleşmesi ile dolar kurunda yaşanan düşüş kısa sürdü. YSK'ya yapılan seçimlerin iptal başvuru doların tansiyonunu tekrar gerdi.

YSK'ya yapılan başvuru piyasalar için belirislik olarak algılanırken dünyaca ünlü ekonomi gazetes Financial Times da Merkez Bankası'nın rezervlerinin düştüğünü iddia etti.

Gazete Merkez Bankası'nın açıkladığının aksine rezevlerin 28.1 milyar dolar değil, 16 milyar dolar olduğunu iddia etti. Bu haber dolar kurunu olumsuz etkiledi ve dün dolar 6 aydan sonra ilk kez 5.85'i gördü. Kur haftanın son işlem gününü ise 5.82 seviyesinden uyandı.

Saat 08:39'da dolar, euro-sterlin

Bankacılar İstanbul seçimlerinin Haziran’da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini belirtiyorlardı.