TOKİ'nin 50 bin konutuna 634 bin başvuru

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konutlara yapılan başvurular hakkında açıklama yaptı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, kurum tarafından inşa edilecek 50 bin sosyal konut için bugüne kadar 634 bin 724 başvuru alındığını söyledi

Toplu Konut İdaresi ( TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kurum tarafından inşa edilecek 50 bin sosyal konut için bugüne kadar 634 bin 724 başvuru alındığını söyledi. Başvurular yarın sona erecek. NTV'nin yayınına katılan Bulut "Başvurular bitince pazartesi günü kura takvimi belli olacak" dedi.