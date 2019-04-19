HABER /  TRABZONSPOR

Trabzon'da Ekuban için geri sayım

Trabzon'da Ekuban için geri sayım

Trabzonspor'un 31 Mayıs'ta golcü futbolcu Ekuban ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor'un sezon başında Leeds United'dan kiraladığı Caleb Ekuban gösterdiği performansla kendini kanıtlarken, bordo-mavili yönetim de başarılı futbolcunun bonservisini almaya karar vermişti.

"Ekuban Trabzon'da kalacak"
Trabzon'da devam etmek istediğini söyleyen Ekuban'ın menajeri Battistini de bu yönde bir açıklama yaparak "Ekuban Trabzon'da kalacak" dedi.

30 maçta 8 gol 3 asist
L. United'da 21 maçta 2 gol, 1 asist yapan 25 yaşındaki forvet, Trabzon'da 30 maçta 8 gol, 3 asistlik performansıyla göz doldurdu. Bordo-mavili ekibin 31 Mayıs'ta golcü futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cenk Tosun'a İtalya'dan talip var
Cenk Tosun'a İtalya'dan talip var
İstanbul'da büyük FETÖ operasyonu! Kitapların arasından dolarlar çıktı
İstanbul'da büyük FETÖ operasyonu! Kitapların arasından dolarlar çıktı
Fenerbahçe'de 15 isim gidecek Galatasaray örnek alınacak
Fenerbahçe'de 15 isim gidecek Galatasaray örnek alınacak
Sadece 95 bin nüfusu var! Başkanın afiş yaptırıp astığı borç dudak uçuklattı
Sadece 95 bin nüfusu var! Başkanın afiş yaptırıp astığı borç dudak uçuklattı
Dolarda yeni seçim gerginliği iste 19 Nisan dolar kuru
Dolarda yeni seçim gerginliği iste 19 Nisan dolar kuru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim performansı değerlendirmesi 10 kişinin bileti kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim performansı değerlendirmesi 10 kişinin bileti kesildi
ÖNCEKİ HABERLER
Resimli kandil mesajları -Berat Kandili kısa öz kutlama sözleri sayfası
Resimli kandil mesajları -Berat Kandili kısa öz kutlama sözleri sayfası
Havalar ısındı sebze fiyatları düşmeye başladı
Havalar ısındı sebze fiyatları düşmeye başladı
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu dualar
Berat Kandili duası peygamberimizin okuduğu dualar
TÜİK’te görev değişikliği Yinal Yağan atandı
TÜİK’te görev değişikliği Yinal Yağan atandı
TOKİ'nin 50 bin konutuna 634 bin başvuru
TOKİ'nin 50 bin konutuna 634 bin başvuru
Sedat Doğan kimdir nereli Işın Karaca'nın eşi neden Brezilya'dan gelmiyor?
Sedat Doğan kimdir nereli Işın Karaca'nın eşi neden Brezilya'dan gelmiyor?
İmamoğlu'nun ilk talimatına tepki geldi: Hapis cezasını gerektiren bir suç
İmamoğlu'nun ilk talimatına tepki geldi: Hapis cezasını gerektiren bir suç
Berat gecesi 2 rekatlık namazı peygamberimizin kıldığı namaz
Berat gecesi 2 rekatlık namazı peygamberimizin kıldığı namaz
Yorumlar