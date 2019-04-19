Trabzon'da Ekuban için geri sayım

Trabzonspor'un 31 Mayıs'ta golcü futbolcu Ekuban ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor'un sezon başında Leeds United'dan kiraladığı Caleb Ekuban gösterdiği performansla kendini kanıtlarken, bordo-mavili yönetim de başarılı futbolcunun bonservisini almaya karar vermişti.

"Ekuban Trabzon'da kalacak"

Trabzon'da devam etmek istediğini söyleyen Ekuban'ın menajeri Battistini de bu yönde bir açıklama yaparak "Ekuban Trabzon'da kalacak" dedi.

30 maçta 8 gol 3 asist

L. United'da 21 maçta 2 gol, 1 asist yapan 25 yaşındaki forvet, Trabzon'da 30 maçta 8 gol, 3 asistlik performansıyla göz doldurdu. Bordo-mavili ekibin 31 Mayıs'ta golcü futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.