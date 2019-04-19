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Havalar ısındı sebze fiyatları düşmeye başladı

Havalar ısındı sebze fiyatları düşmeye başladı

Havaların ısınması ile gözler sebze meyve fiyatlarına çevrildi. Üreticiler kış boyunca cep yakan fiyatların havaların ısınması ile düşeceğini söylemişti.

Sebze fiyatlarındaki olağan üstü artış kış boyunca ülke gündeminden düşmedi. Hükümet vatandaşın ucuza sebze alması için tanzim bile kurdu.

Ancak üreticiler daha önce yaptıkları açıklamalarda fiyatların havaların ısınması ile düşüceğini söylemişti. Türkiye son haftalarda bahar havasına girdi.

Patates ve soğanın kilosu 10 TL’ye, biberin kilosu ise 20 TL’ye yaklaşıken sıcak havaların gelmesi ile birlikte biberin kilosu pazarda 8 TL’ye kadar düştü. Patlıcanın kilosu 7 TL’den 5 TL’ye indi. Domatesin kilosu ise 14 gün önceyle aynı 10 TL. Salatalık ise 6 TL’den 4 TL’ye düştü.

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