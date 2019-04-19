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"Fırsatımız varsa kucaklaşırız" demişti! İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı

"Fırsatımız varsa kucaklaşırız" demişti! İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. İmamoğlu, göreve başladıktan sonra ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Devlet Konukevi'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Kısıklı'daki konutuna gitti.

"Fırsatımız varsa kucaklaşırız" demişti

Ekrem İmamoğlu'na ilk mesai gününde "Erdoğan İstanbul'a gelecek. Karşılamaya gidecek misiniz?" sorusu yöneltilmişti. İmamoğlu da, "Benim görevim neyse onu yaparım. Fırsatımız varsa kucaklaşırız" diye cevap vermişti.

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