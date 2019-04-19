Adana'da ceylan derisi üzerine altın işlemeli tarihi İncil ele geçirildi

Bir diğer operasyonda ise Şefer A.'nın da üzerinden 1 madeni para ile mühür ele geçirdi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tarihi eserler ise dönemlerinin araştırılması ise Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.