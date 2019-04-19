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Murat Yetkin'de çarpıcı yorum! YSK İstanbul'da yeniden seçim kararı alabilir

Murat Yetkin'de çarpıcı yorum! YSK İstanbul'da yeniden seçim kararı alabilir

YSK’nın İstanbul'da mazbatayı İmamoğlu'na verme kararını yorumlayan Murat Yetkin, 'YSK İstanbul seçimlerini hala tekrarlayabilir, ama İmamoğlu’nun mazbatayı almasıyla Türkiye’de yeni bir sayfa açılıyor.' dedi.

31 Mart Seçimlerinin üzerinden 17 gün geçtikten sonra İstanbul İl Seçim Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığına dair mazbatayı teslim etti.

YSK yeniden seçim kararı alabilir

Gazeteci Murat Yetkin, konu üzerine durum değerlendirmesi yaptığı konuşmasında, 'Bu aşamadan sonra Yüksek Seçim Kurulu AK Parti’den gelen itiraz ya da muhalefetin ifadesiyle baskılar sonucu hala 2 Haziran’da seçim tekrarı kararı alabilir.' ifadelerini kullandı.

Seçim tekrarı olsa bile...

Yetki devamında dikkat çeken bir iddia ortaya atarak 'Ama seçim tekrarı olsa bile, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Adaylara değil, bana oy vereceksiniz” dediği 31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin en büyük beş şehrinin belediye başkanlıklarını muhalefet adaylarının kazandığı tescil edilmiş oldu.' şeklinde yorumda bulundu.

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