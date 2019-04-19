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İtalyanlar Eljif Elmas için geliyor

İtalyanlar Eljif Elmas için geliyor

İtalyan medyası, Fenerbahçeli Eljif Elmas için bugün Türkiye'ye bir temsilci gönderecek. İnter, bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı paylaşılamıyor. Sezon başından beri ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki yıldız, transfer için İtalya'da yine gündem oldu. 

İnter Eljif için devrede
Star gazetesinin İtalyan La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı haberde, daha önce Fiorentina ve Lazio'nun ilgilendiği Eljif Elmas için bu kez bir başka İtalyan devi İnter'in devrede olduğu iddia edildi. 

İstanbul'a temsilci gönderecekler
Milano kulübünün bugün Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a bir temsilci göndereceği belirtildi. Haberde Elmas için 15-20 milyon euronun gözden çıkarıldığına vurgu yapıldı. 

Genç futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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