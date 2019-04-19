Fenerbahçe'den Gomis bombası! İlk görüşme gerçekleşti
Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Galatsaray'da gol kralı olarak büyük sükse yapan Bafetimbi Gomis'in menajeriyle ilk görüşme gerçekleştirildi.
Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Kanarya'da gözler Bafetimbi Gomis transferine çevrildi..Sarı-lacivertli kurmaylar Gomis transferiyle hem santrfor bölgesini sağlama almak, hem de Galatasaray'a karşı psikolojik bir üstünlük kurmanın hesaplarını yapıyor.
''Kulüp bul": Fotomaç'ın haberine göre; Fransız yıldızın menajeri, Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Al Hilal, golcü futbolcunun parasını ödeyemeceğini söyleyip, "Kulüp bul" dedi.
"Gomis için mayıs ayında görüşelim": 33 yaşındaki oyuncunun menajerleri de ilk olarak sarı-lacivertlilere durumu iletti. Fenerbahçeli yöneticiler ise, "Gomis için mayıs ayında görüşelim" karşılığını verdi.
Gomis yıkıldı: Öte yandan Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Tunus ekibi Etoile Du Sahel, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Gomis maçta 1 gole imza attı.