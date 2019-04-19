Fenerbahçe'den Gomis bombası! İlk görüşme gerçekleşti

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Kanarya'da gözler Bafetimbi Gomis transferine çevrildi..Sarı-lacivertli kurmaylar Gomis transferiyle hem santrfor bölgesini sağlama almak, hem de Galatasaray'a karşı psikolojik bir üstünlük kurmanın hesaplarını yapıyor.



