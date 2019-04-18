15 milyonluk dev ikramiye sahibini buldu

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Süper Loto'da 600. hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi 15 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto'da 15 milyonluk büyük ikramiye İzmir'e gitti. Milli Piyago'nun 600. hafta Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 184 bin 217 lira devretmişti. Süper Loto'nun bu hafta yapılan çekilişinde ise 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 356 bin 555 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 13 bin 60'ar lira, 4 bilen 3 bin 882 kişi 201'er lira, 3 bilen 86 bin 128 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı bildirildi.