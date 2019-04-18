Gece yatakta uykuya dalmak için dönüp duranlar hakkında yeni bir yöntem yayınlandı. İşte 2 dakikada uykuya dalmak için yapmanız gerekenler.

Geceleri uyanık şekilde yatakta yatmayı alışkanlık haline getirdiyseniz, beyniniz o süreçte saatte yaklaşık 1,6 milyon kilometre hızla çalışır. Sadece iki dakika içinde kişinin uykuya dalmasına yardımcı olan gizli bir askeri teknik uygulaması olduğu ortaya çıktı.

Bu uyuma yöntemi orduda askerleri uyanık tutmak ve yorgunluktan hata yapmalarını engellemek için genelkurmay başkanları tarafından geliştirilen askeri bir sır.

Bu askeri sırrı ABD ordusunun özellikle savaş zamanlarında askerlerin kolayca uykuya dalmasını sağlamak için kullandığı biliniyor.

Bu uykuya dalma yöntemine 1981 yılında yayımlanan "Relax and Win: Championship Performance" isimli kitapta daha önce yer verilmişti. Ancak geniş takipçi listesine sahip Joe.co.uk isimli web sitesinin yöntemi yayımlamasının ardından ilgi görmeye başladı.

2 dakikada uyuyabilmek için yapılması gerekenler

- Dil, çene ve göz çevresindeki kaslar dahil yüzünüzdeki kasları gevşetin

- Omuzlarınızı bırakabildiğiniz kadar aşağı bırakın, ardından sırayla üst ve alt kollarınızı aşağı bırakın

- Nefes alın, göğsünüzü gevşetin, ardından, kalçadan başlayarak bacaklarınıza doğru gevşeyin

- Aşağıdaki üç manzaradan birini hayal etmeden önce zihninizi temizlemek için 10 saniye bekleyin;

* Sessiz sakin bir gölde, masmavi gökyüzü dışında başka hiçbir şeyin görünmediği bir kanoda uzanıyorsunuz

* Zifiri karanlık bir odada, siyah kadifeden bir asma yatakta uzanmışsınız



* Yaklaşık 10 saniye boyunca kendinize sürekli “Düşünme, düşünme, düşünme” diye telkinde bulunuyorsunuz