HABER /  SAĞLIK
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

2 dakikada uykuya dalmak için yapmanız gerekenler

2 dakikada uykuya dalmak için yapmanız gerekenler

Gece yatakta uykuya dalmak için dönüp duranlar hakkında yeni bir yöntem yayınlandı. İşte 2 dakikada uykuya dalmak için yapmanız gerekenler.

Geceleri uyanık şekilde yatakta yatmayı alışkanlık haline getirdiyseniz, beyniniz o süreçte saatte yaklaşık 1,6 milyon kilometre hızla çalışır. Sadece iki dakika içinde kişinin uykuya dalmasına yardımcı olan gizli bir askeri teknik uygulaması olduğu ortaya çıktı.  

Bu uyuma yöntemi orduda askerleri uyanık tutmak ve yorgunluktan hata yapmalarını engellemek için genelkurmay başkanları tarafından geliştirilen askeri bir sır.

Bu askeri sırrı ABD ordusunun özellikle savaş zamanlarında askerlerin kolayca uykuya dalmasını sağlamak için kullandığı biliniyor.

Bu uykuya dalma yöntemine 1981 yılında yayımlanan "Relax and Win: Championship Performance" isimli kitapta daha önce yer verilmişti. Ancak geniş takipçi listesine sahip Joe.co.uk isimli web sitesinin yöntemi yayımlamasının ardından ilgi görmeye başladı.

2 dakikada uyuyabilmek için yapılması gerekenler
- Dil, çene ve göz çevresindeki kaslar dahil yüzünüzdeki kasları gevşetin

- Omuzlarınızı bırakabildiğiniz kadar aşağı bırakın, ardından sırayla üst ve alt kollarınızı aşağı bırakın

- Nefes alın, göğsünüzü gevşetin, ardından, kalçadan başlayarak bacaklarınıza doğru gevşeyin

- Aşağıdaki üç manzaradan birini hayal etmeden önce zihninizi temizlemek için 10 saniye bekleyin;

* Sessiz sakin bir gölde, masmavi gökyüzü dışında başka hiçbir şeyin görünmediği bir kanoda uzanıyorsunuz

* Zifiri karanlık bir odada, siyah kadifeden bir asma yatakta uzanmışsınız

* Yaklaşık 10 saniye boyunca kendinize sürekli “Düşünme, düşünme, düşünme” diye telkinde bulunuyorsunuz

6 hafta uygulayın

Bu yöntemi 6 hafta boyunca uygulayan insanların yüzde 96’sında işe yaradığı söyleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken 1 Mayıs kararı
TÜRK-İŞ'ten dikkat çeken 1 Mayıs kararı
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin cezaları belli oldu PFDK faturayı çıkardı
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin cezaları belli oldu PFDK faturayı çıkardı
ABD'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik
ABD'den Ekrem İmamoğlu'na tebrik
ABD'li eski ulusal güvenlik danışmanı James Jones'tan çarpıcı Erdoğan itirafı
ABD'li eski ulusal güvenlik danışmanı James Jones'tan çarpıcı Erdoğan itirafı
HDP'nin KHK'lı adaylar başvurusuna YSK'dan kritik karar!
HDP'nin KHK'lı adaylar başvurusuna YSK'dan kritik karar!
Öykü Arin'e bugün ilik nakli yapılıyor
Öykü Arin'e bugün ilik nakli yapılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
23 Nisan üniversiteler tatil mi YÖK tatil açıklaması
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 77 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 77 milyar dolara yükseldi
BİLSEM sonuçları açıklanıyor yarın saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM sonuçları açıklanıyor yarın saat kaçta açıklanacak?
6 aydır dolara hücum eden vatandaş alım yapmayı bıraktı
6 aydır dolara hücum eden vatandaş alım yapmayı bıraktı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada kritik konular var
Ekrem İmamoğlu çocukları kızı Beren İmamoğlu kaç yaşında?
Ekrem İmamoğlu çocukları kızı Beren İmamoğlu kaç yaşında?
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş çıkışı!
Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş çıkışı!
Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kimdir ne iş yapıyor?
Canan Kaftancıoğlu eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kimdir ne iş yapıyor?
Yorumlar