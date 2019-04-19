Karı koca çift bir oldular silah zoruyla cinsel ilişkiye girdiler
ABD'de yaşayan Jorge Murrieta ve Brenda Acuna-Aguero çifti, günlük işlerde çalışan bir işçiye “silah zoruyla tecavüz” suçlamasıyla yargılanıyor.
45 yaşındaki Jorge Murrieta ve 39 yaşındaki Brenda Acuna-Aguero, dün ortaya çıkan mahkeme belgeleriyle birlikte ABD’de gündem oldu. Geçen hafta yakalanan çift; adam kaçırma, tecavüz ve şantaj gibi suçlamalarla karşı karşıya.
ABD’nin Phoenix kentinde yaşayan sevgililerin, 8 Nisan’da Meksikalı bir işçiyi yardım bahanesiyle evlerine götürdükleri bildirildi. Eve gittikten sonra, Acuna-Aguero işçiyle cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada Murrieta yan odada olanları kaydetti.
Daha sonra Murrieta tüfeğini çıkardı ve işçiye sevgilisiyle tekrar cinsel ilişkiye girmesini emretti. Mağdur işçi, istenileni yaptıktan sonra pasaportu ve ehliyeti elinden zorla alınarak evden kovuldu.
Çift, eğer ertesi gün para vermezse, işçinin Meksika’da yaşayan eşinin görüntüleri izleyeceğini söyledi. Para vermeyen işçi, eşinden gelen haberle sarsıldı. Eşinin hesap sorması üzerine, polise gitti.