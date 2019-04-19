Şükriye Tutkun kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir?

Türk Halk müziğinin sevilen ve güçlü isimlerinden biri olan Şükriye Tutkun kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Sürekli vefat eden Naşide Göktürk ile karıştırılan Şükriye Tutkun aslen Kocaeli doğumlu ve 53 yaşında. İlk evliliğini 1985 yılında yapan Şükriye Tutkun'un çocuğu sadece 5 gün yaşayabilmişti.

Şükriye Tutkun aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi soruları merak konusu oldu. Türk Halk müziğinin kadife sesli sanatçılarından biri olan Şükriye Tutkun aslen Kocaeli doğumlu ve 53 yaşında. İlk evlilğini 1985 yapan Şükriye Tutkun'un çocuğu sadece 5 gün yaşayabilmişti.

Şükriye Tutkun, 19 Eylül 1965 yılında Kocaeli’nde dünyaya gelmiştir. Aslen Ordu’lu olan Şükriye Tutkun, müziğe olan kabiliyeti daha küçük yaşlarda iken farkedilmiştir. Televizyonun bu kadar hayatımızda olmadığı o dönemde, Şükriye her zaman okulun televizyonu gibiydi. Öğretmenleri ona sürekli şarkılar söyletiyor, onu minik minik roller oynatarak tiyatrocu olmaya heveslendiriyordu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünü kazanıp orada okumaya başladı. Eğitimi boyunca orada da tiyatrolara katılan usta oyuncu, bu dönem zarfında kendisinden iktisatçı olmayacağını anlayarak tekrar İstanbul’a dönmeye karar verdi.

Bir yıl Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda okudu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Şan bölümünde bir yıl okuduktan sonra okulu bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra çalışıp para biriktiren usta oyuncu eğitimine devam etti.

Birçok işte çalışan, kendisi her koşulda ifade eden ve başarılı olduğunu kanıtlayan Şükriye Tutkun yerel gazetelerde muhabirlik, anketristlik, Deli dergisinde kaligraflık, seslendirme, matbaada pikajörlük, reklam ajansında yardımcı grafikerlik, Pilastip Shov da Tansu Çiller seslendirmesi, yaptığı işlerden bazıları.

Zülfü Livaneli’nin“Nefesim Nefesine” albümünde Livaneli ile düet yaptı, birlikte aynı sahnede konserler verdi. Türkiye’deki başarısını altın plaketle ödüllendiren “EMI” 1999 yılında Belçika’da Şükriye Tutkun albümünü piyasaya sürdü. Belçika dinleyicisi tarafından çok beğenilen albüm Belçika medyasında övgüler aldı. Aynı sene birçok ünlü yabancı sanatçının da yer aldığı “Pure Music 3” adlı yapımda Şükriye Tutkun “Arda Boyları” türküsü ile yer aldı.

Şükriye Tutkun, ilk evliliğini 1985 yılında yaptı. Bir çocuğu oldu ancak 5 gün yaşadı.