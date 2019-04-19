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Anadolu Ajansı'nın denetimi İletişim Başkanlığı'na verildi

Anadolu Ajansı'nın denetimi İletişim Başkanlığı'na verildi

31 Mart seçim gecesi yayın akışını durdurduğu için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Anadolu Ajansı'yla ilgili önemli bir karar alındı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) faaliyet, bütçe ve örgütlenme denetimi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca yürütülecek.

Anadolu Ajansı'nın (AA), faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları üzerinde denetim yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan İletişim Başkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapan kararnameye göre, AA ile yapılacak sözleşmede, AA yöneticilerinin atanma yolları da belirlenecek.

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