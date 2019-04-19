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Beşiktaş'tan Kerem Demirbay atağı

Beşiktaş'tan Kerem Demirbay atağı

Alman medyası, Beşiktaş'ın Bundesliga’da Hoffenheim forması giyen gurbetçi Kerem Demirbay’ın transferi için girişimde bulunduğunu yazdı.

Beşiktaş, Süper Lig’de bir yandan zirveyi kovalarken diğer yandan da yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-Beyazlı yöneticiler Atiba’nın veliahtını Almanya’da buldu. Ünlü Bild gazetesi, Kartal’ın Bundesliga’da Hoffenheim forması giyen gurbetçi Kerem Demirbay’ın transferi için girişimde bulunduğunu yazdı. 25 yaşındaki oyuncu sol ayaklı.

Çift yönlü oyuncu
Zonguldaklı madenci bir ailenin oğlu olan Kerem Demirbay futbola Gelsenkirchen’de başladı. Dortmund’un alt yapısından yetişen genç yetenek Kaiserslautern, Düsseldorf ve Hamburg formalarını da giydi. 2016 yaz transfer sezonunda Hoffenheim’a 1 milyon 700 bin euroya gelen Kerem defansa dönük oynadığı gibi forvet arkasında da görev yapabiliyor.

4 gol 6 da asisti var
Bu sezon Bundesliga’da (Alman Ligi) 22 maça çıkan Kerem Demirbay, 1686 dakika süre alırken 4 gol kaydetti, 6 da da asist yapmayı başardı. Bild gazetesi, Şampiyonlar Ligi’nde 5 maçta 2 asiste imza atan Kerem Demirbay’ı, İngiliz kulübü Arsenal’in de takip ettiğine haberinde yer verdi. Kerem 2017’de tercihini Almanya Milli Takımı lehine kullanmıştı.

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